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Більшість країн ЄС проти продовження ембарго на імпорт зерна з України, - Politico

Фото: більшість країн ЄС проти продовження ембарго на імпорт зерна з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Більшість країн Євросоюзу виступили проти продовження заборони імпорту української сільськогосподарської продукції після 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання з посиланням на чотирьох європейських дипломатів повідомляє, що більшість членів ЄС зіштовхнулися із розбіжностями з боку Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.

Ці п'ять країн наполягають на необхідності продовжити заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Повідомляється, що 6 вересня відбулася зустріч послів ЄС, у рамках якої більшість або виступили проти продовження обмежень, або поставилися до пропозиції "скептично".

За даними ЗМІ, сильну критику заборону на імпорт піддали представники Франції та Німеччини. Посли ЄС враховують труднощі, з якими стикаються низка країн через український імпорт зерна, проте більшість представників об'єднання просять Єврокомісію запропонувати альтернативні заходи.

Заборона імпорту українського зерна

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, що сусідять з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони спливає 15 вересня.

На початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року. Водночас Україна розраховує, що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано з 15 вересня.

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