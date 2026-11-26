Більшість іноземних найманців армії РФ свідомо їхали воювати проти України, - опитування
Більшість іноземних найманців у складі армії РФ свідомо йшли воювати проти України заради паспорта РФ, уникнення в’язниці чи грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію результатів опитування державного проєкту "Хочу жити" в Telegram.
За даними проєкту, серед полонених громадяни із 54 країн світу.
Майже половина респондентів - 49,2% - ще до укладення контракту знали, що братимуть участь у війні проти України.
Ще 14,8% опитаних зізналися, що щодо цього велися окремі домовленості. Водночас про примус або обман при підписанні контракту заявили лише 1,7%.
Основними мотивами укладення контракту з російською армією опитані називали практичну вигоду: 46,7% пішли на службу заради отримання громадянства РФ, 19,9% - щоб вийти з в’язниці або уникнути кримінального переслідування, 17,9% - задля заробітку, а 11,6% - заради соціальних виплат та пільг.
Ще 15,2% зазначили, що підписали контракт свідомо та добровільно, оскільки підтримують дії Росії.
У проєкті "Хочу жити" наголошують, що отримання паспорта, грошей чи уникнення ув’язнення є свідомою угодою заради особистої вигоди, тоді як версії про "обман" часто з’являються вже після потрапляння в полон.
Водночас 10,2% респондентів заявили, що зрозуміли, нібито їх ошукали щодо участі у війні, а 48,8% опинилися в полоні не з власної волі, через переконання або поранення.
Окремо в опитуванні звертають увагу на те, що 79,3% опитаних після обміну планують повернутися саме до Росії - туди, де розраховували отримати паспорт ціною участі у війні проти українців.
У проєкті "Хочу жити" нагадують іноземцям, яких намагаються завербувати до лав ЗС РФ, що служба за таким контрактом є участю у війні проти іншої держави.
Тим, хто вже опинився в російських військах, пропонують звертатися до "Хочу жити" для безпечної здачі в полон, а родичам зниклих контрактників радять звертатися до чат-боту "Хочу знайти".
Нагадаємо, що армія РФ продовжує зазнавати критичних втрат у живій силі, регулярно оновлюючи власні максимуми загиблих та поранених за час повномасштабного вторгнення.
Зокрема, 26 листопада стало відомо, що російські війська встановили новий антирекорд за втратами солдатів від початку війни проти України.
Раніше подібний стрибок втрат фіксували на початку місяця - за даними Генерального штабу ЗСУ, лише за добу 1 листопада армія РФ побила власний антирекорд, втративши 2 500 військових, що на той момент стало найвищим добовим показником втрат противника з початку великої війни.
Попри такі масштаби ліквідації особового складу, російське командування намагається компенсувати дефіцит кадрів за рахунок активного вербування найманців із-за кордону.