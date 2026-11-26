Більшість іноземних найманців у складі армії РФ свідомо йшли воювати проти України заради паспорта РФ, уникнення в’язниці чи грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію результатів опитування державного проєкту "Хочу жити" в Telegram .

За даними проєкту, серед полонених громадяни із 54 країн світу.

Майже половина респондентів - 49,2% - ще до укладення контракту знали, що братимуть участь у війні проти України.

Ще 14,8% опитаних зізналися, що щодо цього велися окремі домовленості. Водночас про примус або обман при підписанні контракту заявили лише 1,7%.

Основними мотивами укладення контракту з російською армією опитані називали практичну вигоду: 46,7% пішли на службу заради отримання громадянства РФ, 19,9% - щоб вийти з в’язниці або уникнути кримінального переслідування, 17,9% - задля заробітку, а 11,6% - заради соціальних виплат та пільг.

Ще 15,2% зазначили, що підписали контракт свідомо та добровільно, оскільки підтримують дії Росії.

У проєкті "Хочу жити" наголошують, що отримання паспорта, грошей чи уникнення ув’язнення є свідомою угодою заради особистої вигоди, тоді як версії про "обман" часто з’являються вже після потрапляння в полон.

Водночас 10,2% респондентів заявили, що зрозуміли, нібито їх ошукали щодо участі у війні, а 48,8% опинилися в полоні не з власної волі, через переконання або поранення.

Окремо в опитуванні звертають увагу на те, що 79,3% опитаних після обміну планують повернутися саме до Росії - туди, де розраховували отримати паспорт ціною участі у війні проти українців.

У проєкті "Хочу жити" нагадують іноземцям, яких намагаються завербувати до лав ЗС РФ, що служба за таким контрактом є участю у війні проти іншої держави.

Тим, хто вже опинився в російських військах, пропонують звертатися до "Хочу жити" для безпечної здачі в полон, а родичам зниклих контрактників радять звертатися до чат-боту "Хочу знайти".