Російська армія встановила новий антирекорд за втратами особового складу з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Зокрема, армія країни-агресорки за 25 днів втратила 55 629 військовослужбовців. Це найвищий показник ворожих втрат за місяць за всю повномасштабну війну - при цьому до кінця листопада ще п'ять днів.

Попередній рекорд був зафіксований у жовтні 2026 року, коли українські захисники "мінусонули" 54 400 окупантів. Листопад вже перевершив цей показник, але підсумкова цифра буде ще вищою.

У середньому росіяни кожної доби втрачають більше ніж 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини.