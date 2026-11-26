Армія РФ встановила новий антирекорд за втратами солдатів від початку війни
Російська армія встановила новий антирекорд за втратами особового складу з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Зокрема, армія країни-агресорки за 25 днів втратила 55 629 військовослужбовців. Це найвищий показник ворожих втрат за місяць за всю повномасштабну війну - при цьому до кінця листопада ще п'ять днів.
Попередній рекорд був зафіксований у жовтні 2026 року, коли українські захисники "мінусонули" 54 400 окупантів. Листопад вже перевершив цей показник, але підсумкова цифра буде ще вищою.
У середньому росіяни кожної доби втрачають більше ніж 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини.
"За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію",
Нагадаємо, після початку повномасштабної вторгнення російські окупанти практично перестали вмирати природною смертю. Зокрема, 92,9% втрат армії країни-агресорки - бойові.
Зазначимо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2500 військових. Це найбільший показник добових втрат ворога від початку повномасштабної війни.