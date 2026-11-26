Большинство иностранных наемников армии РФ сознательно ехали воевать против Украины, - опрос
Большинство иностранных наемников в составе армии РФ сознательно шли воевать против Украины ради паспорта РФ, избегания тюрьмы или денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию результатов опроса государственного проекта "Хочу жить" в Telegram.
По данным проекта, среди пленных граждане из 54 стран мира.
Почти половина респондентов - 49,2% - еще до заключения контракта знали, что будут участвовать в войне против Украины.
Еще 14,8% опрошенных признались, что в этом отношении велись отдельные договоренности. В то же время о принуждении или обмане при подписании контракта заявили только 1,7%.
Основными мотивами заключения контракта с российской армией опрошенные называли практическую выгоду: 46,7% пошли на службу ради получения гражданства РФ, 19,9% - чтобы выйти из тюрьмы или избежать уголовного преследования, 17,9% - ради заработка, а 11,6% - ради социальных выплат и льгот.
Еще 15,2% отметили, что подписали контракт сознательно и добровольно, потому что поддерживают действия России.
В проекте "Хочу жить" подчеркивают, что получение паспорта, денег или избегание заключения является сознательным соглашением ради личной выгоды, тогда как версии об "обмане" часто появляются уже после попадания в плен.
В то же время 10,2% респондентов заявили, что поняли, будто их обманули по поводу участия в войне, а 48,8% оказались в плену не по собственной воле, по убеждению или ранению.
Отдельно в опросе обращают внимание, что 79,3% опрошенных после обмена планируют вернуться именно в Россию - туда, где рассчитывали получить паспорт ценой участия в войне против украинцев.
В проекте "Хочу жить" напоминают иностранцам, которых пытаются завербовать в ряды ВС РФ, что служба по такому контракту является участием в войне против другого государства.
Тем, кто уже оказался в российских войсках, предлагают обращаться в "Хочу жить" для безопасной сдачи в плен, а родственникам пропавших контрактников советуют обращаться в чат-бот "Хочу найти".
Напомним, что армия РФ продолжает нести критические потери в живой силе, регулярно обновляя собственные максимумы погибших и раненых за время полномасштабного вторжения.
В частности, 26 ноября стало известно, что российские войска установили новый антирекорд по потерям солдат с начала войны против Украины.
Ранее подобный скачок потерь фиксировали в начале месяца - по данным Генерального штаба ВСУ, только за сутки 1 ноября армия РФ избила собственный антирекорд, потеряв 2 500 военных, что на тот момент явилось самым высоким суточным показателем потерь противника с начала великой войны.
Несмотря на такие масштабы ликвидации личного состава, российское командование пытается компенсировать дефицит кадров за счет активной вербовки наемников из-за границы.