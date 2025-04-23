Більшість хочуть залишитись. Скільки біженців повернеться в Україну після війни

Ставлення українців до співвітчизників, які виїхали за кордон через війну, залишається переважно позитивним або нейтральним - про це свідчать результати досліджень громадської думки.

Проте в соціальних мережах усе частіше з’являються агресивні коментарі, що формують викривлене враження про настрої в суспільстві.

За шкалою соціальної дистанції Богардуса, а також за прямими опитуваннями, 85–90% українців мають скоріше позитивне або нейтральне ставлення до біженців. Найбільше підтримки отримують матері з дітьми.

Складніше - з чоловіками до 60 років: тут спостерігається найбільша дистанція й недовіра.

Крім того, у порівнянні з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), біженців сприймають з меншою симпатією.

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показують, що близько 30% українців висловлюють прохолодне ставлення до біженців.

Ще один виклик - наслідки цього ставлення для самих біженців. Вони активно стежать за ситуацією в Україні через соцмережі, і негативні меседжі можуть ставати перешкодою до повернення.

Вже зараз лише третина з 6-7 мільйонів українців за кордоном планують повернутися.

"Але до тих 4-5 мільйонів, які залишаться, поїдуть чоловіки, які зараз не мають права емігрувати. Тому формування позитивного ставлення до біженців вкрай важливо для збереження людського ресурсу України", - зазначає експерт.