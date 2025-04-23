Більшість хочуть залишитись. Скільки біженців повернеться в Україну після війни

Більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома. Лише третина з мільйонів біженців має намір повернутися.
Про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна.
Ставлення українців до співвітчизників, які виїхали за кордон через війну, залишається переважно позитивним або нейтральним - про це свідчать результати досліджень громадської думки.
Проте в соціальних мережах усе частіше з’являються агресивні коментарі, що формують викривлене враження про настрої в суспільстві.
За шкалою соціальної дистанції Богардуса, а також за прямими опитуваннями, 85–90% українців мають скоріше позитивне або нейтральне ставлення до біженців. Найбільше підтримки отримують матері з дітьми.
Складніше - з чоловіками до 60 років: тут спостерігається найбільша дистанція й недовіра.
Крім того, у порівнянні з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), біженців сприймають з меншою симпатією.
Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показують, що близько 30% українців висловлюють прохолодне ставлення до біженців.
Ще один виклик - наслідки цього ставлення для самих біженців. Вони активно стежать за ситуацією в Україні через соцмережі, і негативні меседжі можуть ставати перешкодою до повернення.
Вже зараз лише третина з 6-7 мільйонів українців за кордоном планують повернутися.
"Але до тих 4-5 мільйонів, які залишаться, поїдуть чоловіки, які зараз не мають права емігрувати. Тому формування позитивного ставлення до біженців вкрай важливо для збереження людського ресурсу України", - зазначає експерт.
Нагадаємо, що Європейська Рада торік ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.
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