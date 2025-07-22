Більшість не дожили і року: розслідування показало, що сталося з окупантами після обміну

Понад половина російських військових, які були звільнені з полону, не прожили і року після обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити".

У розслідуванні проекту йдеться про те, що частина з цих росіян загинула під час "мʼясних штурмів", деяких убили співслужбовці, інші зникли безвісти.

Зокрема, з-поміж фігурантів списку лише 15 колишнім військовополоненим вдалося прожити тривалий час після повернення. А ось 71 людина померла менше ніж за рік, ще 46 - не більше ніж за два роки.

"Більшість з них загинули в "мʼясних штурмах", деяких вбили свої ж товариші по службі", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти поспілкувалися з родичами і знайомими загиблих, які підтвердили, що звільнених із полону практично відразу після обміну повертають на передову.

"Деяким не дають не те, що відпустки - можливості побувати вдома! Їх беруть "під особливий контроль" і потім "пускають в розхід", - пишуть фахівці.