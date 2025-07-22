ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Більшість не дожили і року: розслідування показало, що сталося з окупантами після обміну

Вівторок 22 липня 2025 16:13
UA EN RU
Більшість не дожили і року: розслідування показало, що сталося з окупантами після обміну Ілюстративне фото: розслідування показало, що сталося з окупантами після обміну (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Понад половина російських військових, які були звільнені з полону, не прожили і року після обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити".

У розслідуванні проекту йдеться про те, що частина з цих росіян загинула під час "мʼясних штурмів", деяких убили співслужбовці, інші зникли безвісти.

Зокрема, з-поміж фігурантів списку лише 15 колишнім військовополоненим вдалося прожити тривалий час після повернення. А ось 71 людина померла менше ніж за рік, ще 46 - не більше ніж за два роки.

"Більшість з них загинули в "мʼясних штурмах", деяких вбили свої ж товариші по службі", - йдеться у розслідуванні.

Журналісти поспілкувалися з родичами і знайомими загиблих, які підтвердили, що звільнених із полону практично відразу після обміну повертають на передову.

"Деяким не дають не те, що відпустки - можливості побувати вдома! Їх беруть "під особливий контроль" і потім "пускають в розхід", - пишуть фахівці.

Раніше ми писали про те, що витік внутрішніх документів РФ свідчить про масштабні втрати 41-ї армії Центрального військового округу - серед них тисячі загиблих, зниклих і дезертирів

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram..

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки