Большинство не дожили и года: расследование показало, что произошло с оккупантами после обмена

Более половины российских военных, которые были освобождены из плена, не прожили и года после обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

В расследовании проекта говорится, что часть из этих россиян погибла во время "мясных штурмов", некоторых убили сослуживцы, другие пропали без вести.

В частности, из фигурантов списка лишь 15 бывшим военнопленным удалось прожить длительное время после возвращения. А вот 71 человек умер меньше чем за год, еще 46 - не более чем за два года.

"Большинство из них погибли в "мясных штурмах", некоторых убили свои же сослуживцы", - говорится в расследовании.

Журналисты пообщались с родственниками и знакомыми погибших, которые подтвердили, что освобожденных из плена практически сразу после обмена возвращают на передовую.

"Некоторым не дают не то, что отпуска - возможности побывать дома! Их берут "под особый контроль" и потом "пускают в расход", - пишут специалисты.