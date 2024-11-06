Більші пенсійні виплати для українців: у Мінсоцполітики назвали умову отримання
Українці, які вирішують виходити на пенсію пізніше 60 років, можуть розраховувати на інші розміри пенсійних виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
У відомстві пояснили, що при пізнішому виході на пенсію - її розмір збільшується.
У разі, якщо людина досягла 60 років, але продовжує працювати, щоб отримати виплати пізніше, то їхній розмір збільшується.
При відстрочці до 60 місяців нараховується плюс 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу.
Водночас при відстрочці у понад 60 місяців - пенсія збільшиться на 0,75% за кожен повний місяць набутого страхового стажу.
У Мінсоцполітики пояснили, як саме може зрости розмір пенсійних виплат залежно від тривалості відкладення виходу на заслужений відпочинок:
- 1 рік відтермінування збільшує розмір виплат на 6%;
- 2 роки - на 12%;
- 5 років - на 36%;
- 10 років - на 72%.
Як отримати виплати
Для отримання пенсії за віком з відстрочкою майбутнім пенсіонерам необхідно подати своє звернення до Пенсійного фонду України.
У Мінсоцполітики додали, що зазвичай виплати призначаються за заявою
пенсіонера з першого числа кожного місяця.
"Попри війну уряд надає фінансову підтримку, необхідні виплати й послуги всім українцям, які цього потребують", - заявили у відомстві.
Раніше у Пенсійному фонді України повідомили, що у листопаді 2024 року пенсіонери, які є ВПО, можуть пройти процедуру ідентифікації для збереження чи поновлення своїх пенсійних виплат.
Там нагадали, що у разі невчасного проходження цієї процедури, у 2025 році з їх рахунків можуть бути списані кошти, нараховані як пенсійні виплати.
Зазначимо, що в Україні доволі велика кількість пенсіонерів, що продовжують працювати. У нашому матеріалі ви можете дізнатися скільки їх серед 10,3 мільйона.
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