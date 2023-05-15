Більше зброї та підтримки. Зеленський підбив підсумки турне країнами Європи

"Три довгі дні - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - набагато сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що в ході своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії він провів зустрічі з лідерами вищезгаданих країн і Папою Римським Франциском. Також він спостерігав за підготовкою українських захисників та оглянув військову техніку, яку вже використовують або використовуватимуть ЗСУ.

"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів дотримуватися української формули. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий", - наголосив глава держави.

Він подякував Італії за допомогу у захисті українського неба та життів людей, Німеччину - за найбільший оборонний пакет з системами ППО IRIS-T, Францію - за нові можливості для наших військових протистояти російському терору та додаткову техніку, а Британію - за домовленості про навчання українських пілотів та далекобійні ракети.

Президент зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів, і він розраховує на підтримку Франції та інших партнерів.

"Отже, головні результати за ці дні - нова зброя для України, повага до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - заявив він.