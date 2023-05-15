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Більше зброї та підтримки. Зеленський підбив підсумки турне країнами Європи

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна отримає більше зброї, політичної підтримки та захисту після того, як президент Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Три довгі дні - і наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений - набагато сильнішими. Повертаємося додому з новими оборонними пакетами: більше нової, потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей. Більше політичної підтримки", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що в ході своїх візитів до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії він провів зустрічі з лідерами вищезгаданих країн і Папою Римським Франциском. Також він спостерігав за підготовкою українських захисників та оглянув військову техніку, яку вже використовують або використовуватимуть ЗСУ.

"На всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів дотримуватися української формули. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС, більше розуміння, що вступ України в НАТО буде, він неминучий", - наголосив глава держави.

Він подякував Італії за допомогу у захисті українського неба та життів людей, Німеччину - за найбільший оборонний пакет з системами ППО IRIS-T, Францію - за нові можливості для наших військових протистояти російському терору та додаткову техніку, а Британію - за домовленості про навчання українських пілотів та далекобійні ракети.

Президент зазначив, що зараз створюється коаліція для навчання українських пілотів, і він розраховує на підтримку Франції та інших партнерів.

"Отже, головні результати за ці дні - нова зброя для України, повага до українців, нашу перемогу вдалося зробити ближчою", - заявив він.

Нагадаємо, починаючи з 3 травня президент України Володимир Зеленський відвідав низку країн Європи. Він домовлявся про допомогу нашій країні протистояння агресії Росії. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийФранціяВеликобританіяІталіяДопомога УкраїніВійськова допомога