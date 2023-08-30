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Більше не затримається. Столтенберг сказав, коли піде з НАТО

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Продовження повноважень генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в липні ще на один рік було останнім.

Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю CNN.

Йдеться про рішення 4 липня членів НАТО у Вільнюсі про продовження його мандата генсека ще на рік - до 1 жовтня 2024 року.

Як зазначив зараз сам Столтенберг, після жовтня 2024 року його повноваження як генсек НАТО більше не продовжуватимуться.

"Так, це моє останнє продовження (повноваження)", - наголосив він.

Столтенберг на посаді генсека НАТО

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг очолює НАТО з 2014 року. Його повноваження мали завершитися 30 вересня 2022 року, однак у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну їх продовжили ще на рік.

Столтенберг заявив у лютому, що не добиватиметься продовження свого контракту. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.

Як очікується, після завершення діяльності на посаді генсека НАТО Столтенберг очолить центральний банк Норвегії.

Зазначимо також, що дебати про наступника Столтенберга активізувалися під час випробувань для НАТО, пов'язаних із повномасштабним вторгненням РФ в Україну, внутрішніми розбіжностями та зростанням Китаю.

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НАТОЄнс Столтенберг