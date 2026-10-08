Більше не вигідна: Індія різко скорочує закупівлі російської нафти

Вартість російської нафти Urals із завантаженням у Балтійському морі зросла до премії понад 10 доларів за барель відносно марки Brent. Якщо раніше цей сорт продавався зі значним дисконтом, то тепер його ціна майже зрівнялася з близькосхідними сортами.

Через втрату цінової переваги індійські НПЗ змушені змінювати постачальників і повертатися до сировини з країн Перської затоки. При цьому частина російських вантажів, які раніше купувала Індія, зараз пропонується незалежним китайським переробникам.

Конкуренція з Китаєм та падіння імпорту

Боротьба за російські барелі загострилася через активність покупців із Китаю, що частково пов’язано зі скороченням їхнього доступу до іранської нафти.

"Зростання імпорту російської нафти Китаєм протягом останніх місяців посилило конкуренцію за ці барелі, які інакше були б доступні індійським НПЗ", - пояснив старший менеджер аналітичної компанії Kpler Суміт Рітолія.

За даними Kpler, частка Росії в імпорті нафти до Індії знизилася приблизно до 35% у вересні, хоча ще в липні досягала максимуму в 56%.

Середні поставки за чотири тижні до 4 жовтня впали приблизно до 310 тисяч барелів на добу, що стало найнижчим показником з березня 2022 року.

Альтернатива з Близького Сходу і санкційний тиск

На цьому тлі поставки до Індії з Близького Сходу продовжують зростати. За оцінкою генерального директора компанії Shell Ваєля Савана, потоки нафти через Ормузьку протоку вже відновилися орієнтовно до 80% від довоєнного рівня.

Для індійських підприємств близькосхідна нафта має додаткову перевагу завдяки коротшим логістичним маршрутам, що знижує витрати на транспортування в умовах подорожчання танкерних перевезень.

Суттєвим фактором для індійських НПЗ залишаються й ризики американських санкцій чи тарифних заходів. Водночас зазначається, що скорочення закупівель пов’язане перш за все з економікою угод, оскільки російська нафта втратила свою ключову цінову перевагу перед іншими постачальниками.