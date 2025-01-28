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Більше вакансій і вищі зарплати: де в Україні найкращі умови для працевлаштування

Фото: Робота в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Київ та великі обласні центри залишаються лідерами за можливостями для пошуку роботи. У цих містах роботодавці пропонують не лише більшу кількість вакансій, а й вищий рівень оплати праці.

Які міста можна вважати кращими для працевлаштування в Україні, РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості (ДСЗ).

Інформація базується на даних "Єдиного порталу вакансій", який об’єднує дані з провідних українських платформ з пошуку роботи та ДСЗ. Наразі на порталі доступно понад 214 тисяч вакансій, і ця інформація оновлюється щоденно.

Найбільше вакансій заразу таких містах:

  • Київ – 66,7 тисяч вакансій (приблизно третина всіх пропозицій);
  • Львів – 13,2 тисяч вакансій;
  • Дніпро – 10,5 тисяч вакансій;
  • Одеса – 8,6 тисяч вакансій;
  • Харків – 5,7 тисяч вакансій;
  • Івано-Франківськ – 4,1 тисяч вакансій;
  • Вінниця – 3,7 тисяч вакансій.

Заробітна плата як ключовий фактор

Окрім кількості вакансій, важливим критерієм є рівень запропонованої оплати праці. Середні зарплати у провідних містах:

  • Київ – 29 тисяч гривень;
  • Дніпро – 27 тисяч гривень;
  • Харків – 26 тисяч гривень.

Середній рівень заробітної плати по країні становить 23 тисячі гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що через дефіцит робочої сили в Україні, спричинений мобілізацією чоловіків, все більше жінок починають працювати у професіях, які раніше вважалися суто "чоловічими". Ми розповідали, на яких "чоловічих" професіях зараз працює більше жінок.

Також ми писали, які вакансії для людей з інвалідністю пропонують роботодавці в Україні та у яких сферах їх найбільше. Зазначимо, що тільки у 2024 році в Україні 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю.

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Робота в Україні