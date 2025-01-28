Більше вакансій і вищі зарплати: де в Україні найкращі умови для працевлаштування

Раніше РБК-Україна писало, що через дефіцит робочої сили в Україні, спричинений мобілізацією чоловіків, все більше жінок починають працювати у професіях, які раніше вважалися суто "чоловічими". Ми розповідали, на яких "чоловічих" професіях зараз працює більше жінок.

Також ми писали, які вакансії для людей з інвалідністю пропонують роботодавці в Україні та у яких сферах їх найбільше. Зазначимо, що тільки у 2024 році в Україні 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю.

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