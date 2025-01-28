Больше вакансий и выше зарплаты: где в Украине лучшие условия для трудоустройства

Ранее РБК-Украина писало, что из-за дефицита рабочей силы в Украине, вызванного мобилизацией мужчин, все больше женщин начинают работать в профессиях, которые ранее считались сугубо "мужскими". Мы рассказывали, на каких "мужских" профессиях сейчас работает больше женщин.

Также мы писали, какие вакансии для людей с инвалидностью предлагают работодатели в Украине и в каких сферах их больше всего. Отметим, что только в 2024 году в Украине 230 тысяч человек признали лицами с инвалидностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.