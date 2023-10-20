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Більше третини перевіреної гумдопомоги "не доїхало" у військові частини з початку року

Ілюстративне фото: більше третини перевіреної гумдопомоги "не доїхало" у військові частини з початку року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні перевірили 9 тисяч фактів переміщення гуманітарної допомоги з-за кордону. З них понад 3 тисячі вантажів "не доїхало" до військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

У відомстві зазначили, що разом з Міністерством оборони створили механізм контролю над надходженням у військові частини гуманітарної допомоги.

Протягом 9 місяців 2023 року було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин.

"Встановлено понад 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження у військові частини", - уточнюють у Держмитслужбі.

Митники уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.

Нагадаємо, раніше у Тернопільській області викрили шахраїв, які привласнили гуманітарну допомогу на кілька сотень тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні шахраї все частіше користуються схемами з "соцвиплатами". Стало відомо, як вони працюють.

 

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