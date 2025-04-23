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Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дні

Середа 23 квітня 2025 17:50
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Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дні У поминальні дні в Києві буде більше автобусів, тролейбусів і трамваїв до кладовищ (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж поминальних днів у Києві організують додатковий транспорт для мешканців і гостей столиці. Спеціальні тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Коли саме в Києві курсуватиме додатковий транспорт

У поминальні дні в Києві, згідно з інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, організують додатковий транспорт до кладовищ.

Зазначається, що спеціальні маршрути курсуватимуть в місті:

  • з неділі, 27 квітня;
  • до середи, 30 квітня.

При цьому основний пік перевезень очікується в неділю, 27 квітня.

"У цей день максимально задіють додаткові автобуси, тролейбуси й трамваї", - наголосили у КМДА.

Уточнюється, що тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста - для зручного доїзду громадян.

    Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дніПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

    В які дні та до яких кладовищ доїхати буде легше

    Згідно з повним переліком маршрутів, впродовж поминальних днів додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій:

    • 27 квітня - до Північного, Південного, Лісового, Солом'янського, Пуща-Водицького, Корчуватського, Святошинського, Братського та Михайлівського, Мишоловського, Чапаєвського, Пирогівського, Совського, Міського (Берковецького), Байкового, Військового кладовищ, а також до Лук'янівського заповіднику;
    • 28 квітня - до Меморіалу на могилі Невідомого солдата (у парку Вічної Слави), до Дарницького, Позняківського, Звіринецького, Бортничанського, Вигурівського та Троєщинського, Жулянського, Біличанського та Куренівського кладовищ;
    • 29 квітня - до Військового, Биківнянського та Байкового кладовищ;
    • 30 квітня - до Міського (Берковецького) кладовища.

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