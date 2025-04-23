Більше транспорту до кладовищ: що зміниться для киян у поминальні дні

Впродовж поминальних днів у Києві організують додатковий транспорт для мешканців і гостей столиці. Спеціальні тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Згідно з повним переліком маршрутів , впродовж поминальних днів додатковий транспорт курсуватиме до таких локацій:

Уточнюється, що тимчасові маршрути охоплять найбільші кладовища міста - для зручного доїзду громадян.

"У цей день максимально задіють додаткові автобуси, тролейбуси й трамваї", - наголосили у КМДА.

При цьому основний пік перевезень очікується в неділю, 27 квітня.

Зазначається, що спеціальні маршрути курсуватимуть в місті:

У поминальні дні в Києві, згідно з інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, організують додатковий транспорт до кладовищ.

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