Больше транспорта к кладбищам: что изменится для киевлян в поминальные дни

На протяжении поминальных дней в Киеве организуют дополнительный транспорт для жителей и гостей столицы. Специальные временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Согласно полному перечню маршрутов , в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:

Уточняется, что временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города - для удобного проезда граждан.

"В этот день максимально задействуют дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи", - отметили в КГГА.

При этом основной пик перевозок ожидается в воскресенье, 27 апреля.

Отмечается, что специальные маршруты будут курсировать в городе:

В поминальные дни в Киеве, согласно информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, организуют дополнительный транспорт к кладбищам.

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