Больше транспорта к кладбищам: что изменится для киевлян в поминальные дни
На протяжении поминальных дней в Киеве организуют дополнительный транспорт для жителей и гостей столицы. Специальные временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Когда именно в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт
В поминальные дни в Киеве, согласно информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, организуют дополнительный транспорт к кладбищам.
Отмечается, что специальные маршруты будут курсировать в городе:
- с воскресенья, 27 апреля;
- до среды, 30 апреля.
При этом основной пик перевозок ожидается в воскресенье, 27 апреля.
"В этот день максимально задействуют дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи", - отметили в КГГА.
Уточняется, что временные маршруты охватят крупнейшие кладбища города - для удобного проезда граждан.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В какие дни и до каких кладбищ доехать будет легче
Согласно полному перечню маршрутов, в течение поминальных дней дополнительный транспорт будет курсировать к таким локациям:
- 27 апреля - к Северному, Южному, Лесному, Соломенскому, Пуща-Водицкому, Корчеватскому, Святошинскому, Братскому и Михайловскому, Мышеловскому, Чапаевскому, Пироговскому, Совскому, Городскому (Берковецкому), Байковому, Военному кладбищам, а также к Лукьяновскому заповеднику;
- 28 апреля - к Мемориалу на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), к Дарницкому, Позняковскому, Зверинецкому, Бортничанскому, Выгуровскому и Троещинскому, Жулянскому, Беличанскому и Куреневскому кладбищам;
- 29 апреля - к Военному, Быковнянскому и Байковому кладбищам;
- 30 апреля - к Городскому (Берковецкому) кладбищу.
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