Більше тисячі окупантів і 40 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Від початку доби, 14 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячішими були три напрямки - Курахівський, Покровський та Лиманський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.