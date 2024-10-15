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Більше тисячі окупантів і 40 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Воїни ЗСУ за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати противника в особовому складі вже перевищили 671 тисячу військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 671400 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 8988 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 17939 (+44) од.;
  • артилерійських систем - 19430 (+9) од.;
  • РСЗВ - 1231 од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17019 (+10) од.;
  • крилатих ракет - 2620 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26654 (+32) од.;
  • спеціальної техніки - 3441 (+4) од.

Від початку доби, 14 жовтня, станом на 22:00 на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячішими були три напрямки - Курахівський, Покровський та Лиманський.

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Війна Росії проти України