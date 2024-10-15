Более тысячи оккупантов и 40 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в войне

Воины ВСУ за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков. Следовательно, общие потери противника в личном составе уже превысили 671 тысячу военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.24 ориентировочно составили:
С начала суток, 14 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 189 боевых столкновений. Самыми горячими были три направления – Кураховское, Покровское и Лиманское.
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