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Ситуація на фронті сьогодні 25 квітня

Четвер 25 квітня 2024 07:13
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Ситуація на фронті сьогодні 25 квітня Фото: Ситуація на фронті сьогодні 25 квітня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські військові відбили 27 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація знищила 3 розвідувальні дрони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали:

  • Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області;
  • Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області;
  • Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області;
  • Роботине Запорізької області;
  • Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні дрони противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 461 940 військових.

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