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Більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу

Фото: більше тисячі киян підтримали українських полонених на адвокаційному забігу (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

У Києві відбувся забіг Run for Freedom на підтримку звільнення українських військових і цивільних з російського полону. Захід організувала Київська школа економіки спільно з DefDev та проектом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Забіг мав не лише адвокаційну, але й благодійну мету. Професор Єльського університету та амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер, який також взяв участь у забігу, збирав кошти на розмінування.

"Ще 49 українців і українок вчора повернулися додому. Це результат великої і важкої роботи. Наше завдання — щоб їх не забували. Саме тому ми біжимо сьогодні. Разом із матерями та дружинами полонених, разом із тими, хто повернувся з полону і тими, хто ще чекає своїх. Їхні історії - не просто розповіді. Це заклик до дії. До справедливості. І особлива подяка Тімоті Снайдеру за те, що він поруч. За його підтримку ініціативи  KSE та "Серця Азовсталі". Разом ми рухаємо цей процес вперед. Крок за кроком, наближаючи кожного до дому", - прокоментувала Наталя Ємченко, голова наглядової ради "Серце Азовсталі" та одна з організаторів заходу.

Учасники забігу могли обрати дистанції в 5 або 10 км. До заходу долучились військові, які пережили полон, їхні родини та активні громадяни. 

"Це моя перша 5-ка, було важко, оскільки відновлення після полону ще триває. Але попри це, я прийшов підтримати своїх побратимів, яких досі утримують російські кати. Це важливо, це треба робити", - поділився Олександр Дідур, морський піхотинець і захисник Маріуполя.

Забіг на підтримку полонених став не лише спортивним заходом, а й важливою соціальною подією, яка привертає увагу до проблем українських військовополонених.

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Київ