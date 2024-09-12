Більше сотні боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті за минулу дому

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили 16 атак біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку відбито 11 штурмових дій в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

На Сіверському напрямку відбито атаку поблизу Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак за підтримки авіації. Зосереджував зусилля районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

На Покровському напрямку відбито 30 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку росіяни 23 рази намагались прорвати оборону Сил оборону в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири атаки у напрямку Вугледара.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили сім атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні

Тим часом втрати Російської Федерації у живій силі від початку війну зросли до більше ніж 630 тисяч. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів й знищили: