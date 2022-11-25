Все більше сімей мобілізованих росіян готові виходити на протести, - британська розвідка

Розвідники зазначають, що мобілізовані росіяни на фронті в Україні стикаються з проблемами. Зокрема, через погане забезпечення, підготовку та нерівні права. Крім того, деякі мобілізовані росіяни мають серйозні хронічні захворювання.

Також, за даними розвідки, мобілізовані підрозділи зазнають серйозних втрат. Ймовірно, велика кількість новобранців загинула чи отримала поранення під час копання окопів та траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове у Луганській області.

Також мобілізованих кидають на поле бою під час лобових штурмів добре укріплених українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

У Британії вважають, що такі умови змусять росіян виходити на протести.

"Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі", - йдеться у повідомленні.