UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Все більше сімей мобілізованих росіян готові виходити на протести, - британська розвідка

Фото: британська розвідка припускає, що родичі мобілізованих росіян готові виходити на протести (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сім'ї російських мобілізованих все більше готові виходити на протести проти умов, у яких служать їхні родичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення британської розвідки.

Розвідники зазначають, що мобілізовані росіяни на фронті в Україні стикаються з проблемами. Зокрема, через погане забезпечення, підготовку та нерівні права. Крім того, деякі мобілізовані росіяни мають серйозні хронічні захворювання.

Також, за даними розвідки, мобілізовані підрозділи зазнають серйозних втрат. Ймовірно, велика кількість новобранців загинула чи отримала поранення під час копання окопів та траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове у Луганській області.

Також мобілізованих кидають на поле бою під час лобових штурмів добре укріплених українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

У Британії вважають, що такі умови змусять росіян виходити на протести.

"Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія перекидає війська, серед яких і мобілізовані, на схід України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в УкраїніМобілізація в Росії