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Все больше семей мобилизованных россиян готовы выходить на протесты, - британская разведка

Фото: британская разведка предполагает, что родственники мобилизованных россиян готовы выходить на протесты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат их родственники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку британской разведки.

Разведчики отмечают, что мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с проблемами. В частности, из-за плохого обеспечения, подготовки и неравных прав. Кроме того, некоторые мобилизованные россияне имеют серьезные хронические заболевания.

Также, по данным разведки, мобилизованные подразделения несут серьезные потери. Вероятно, большое количество новобранцев погибло или получило ранения при копании окопов и траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово в Луганской области.

Также мобилизованных бросают на поле боя во время лобовых штурмов хорошо укрепленных украинских линий обороны вокруг города Бахмут.

В Британии считают, что подобные условия заставят россиян выходить на протесты.

"Кремль, вероятно, будет озабочен тем, что все больше семей резервистов готовы рисковать арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, Россия перекидывает войска, среди которых и мобилизованные, на восток Украины.

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