Більше шкоди, ніж користі: Bloomberg оцінило наслідки перемир'я для України

Як зазначається у матеріалі, подробиці "плану перемоги" президента України Володимира Зеленського не було оприлюднено. Але Зеленський відкрито висловився про посилку: лише сильна Україна може змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Він має рацію певною мірою. Поки Путін вірить, що він може пережити західну підтримку України, його війна на виснаження триватиме. Питання в тому, як змінити його розрахунки", - йдеться у статті.

Автори матеріалу підкреслюють, що будь-яка розсудлива людина хоче покласти край бойовим діям. Близько мільйона людей уже вбито чи поранено. Війна призвела до масового переміщення та повсюдного руйнування майна та інфраструктури. Вона створила нову геополітичну нестабільність і зруйнувала економіку, яка є світовим постачальником товарів першої необхідності.

"Імпульс здатися - прийняти умови Путіна, зупинити бійню і запобігти подальшій ескалації - зрозумілий. Але чи можлива взагалі така угода?" - запитують редактори агентства.

Bloomberg пише, що Путін час від часу вдавав, що зацікавлений у переговорах, але його ціна визнання - відмова України від своїх претензій на чотири незаконно анексовані ним регіони, а також Крим та відмова від надій на членство в НАТО - видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, вона, як і раніше, купує зброю та технології у країн-ізгоїв, а заявлена мета Путіна залишається незмінною: Україна має бути зведена до рівня васала Росії.

Наслідки перемир'я

Яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України. По-перше, пауза дасть російським військовим час набрати поповнення для 30 тисяч солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нові мобілізаційні зусилля, усунути оперативні вади та поповнити запаси зброї. Путін, швидше за все, скористається таким перемир'ям, щоб просто спланувати більше атак, як він робив неодноразово минулого - зокрема після свого попереднього вторгнення в Україну в 2014 році.

Збільшуючи цей ризик, пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ще більше ускладнить завдання захисту від відродженої Росії. Багато західних союзників уже шукають привід перенаправити кошти з України на внутрішні потреби; більше, Німеччина планує значне скорочення такої допомоги у бюджеті наступного року. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям, вважають у Bloomberg.

Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишиться пасивним, а його армія досить добре фінансується, щоби продовжувати боротьбу. Помилкове припинення вогню може зробити всі ці ставки вірогіднішими і залишити і Україну, і Захід у гіршому становищі, коли воєнні дії відновляться, йдеться у матері але.

Що має зробити Захід

"Таким чином, мета США та їхніх союзників має полягати в тому, щоб забезпечити Україні максимальні переговорні важелі, перш ніж розпочинати переговори", - вважають автори статті.

Для початку Захід має визнати, що будь-яке суттєве скорочення фінансування зараз не покладе край війні - воно додасть сміливості Путіну. Він має продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та знімати більшість обмежень на використання ракет великої дальності. Тільки узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунки витрат та вигод Путіна, йдеться у матеріалі.

Далі союзникам необхідно домовитись про надійну гарантію безпеки для України. Це непросте завдання, і НАТО зі зрозумілих причин не бажає поширювати свій відкритий захист на державу, яка не є членом. Можуть знадобитися нюанси та двозначність. Але колективне зобов'язання – явне чи інше – захищати території, які нині перебувають під контролем України, має бути на столі, щоб стримати подальшу агресію, зазначають у Bloomberg.

"Протягом всього свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати угоди і відступати від своїх слів, коли він бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що і цього разу він зробить те саме. Без належних запобіжних заходів". припинення вогню не покладе край війні, не врятує життя і не принесе користі простим українцям. Воно вчинить навпаки", - резюмують автори сатті.