"На цей момент я не дуже оптимістично налаштований", - сказав Дан, відповідаючи на запитання щодо можливостей досягнення миру в Україні до кінця 2026 року.

За його словами, Росія сподівається, що зима їй спрятиме і буде фактором тиску на українське суспільство через труднощі з функціонуванням енергетичної інфраструктури України.

"Я думаю, що більше шансів на мир буде навесні наступного року", - зазначив президент Румунії.

Він наголосив, що для цього важливо продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Водночас президент Румунії висловив упевненість, що європейці братимуть участь у подальших обговореннях і переговорах щодо завершення війни в Україні.