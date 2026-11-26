"На данный момент я не очень оптимистично настроен", - сказал Дан, отвечая на вопрос возможностей достижения мира в Украине до конца 2026 года.

По его словам, Россия надеется, что зима ей будет скрыта и будет фактором давления на украинское общество из-за трудностей с функционированием энергетической инфраструктуры Украины.

"Я думаю, что больше шансов на мир будет весной следующего года", - отметил президент Румынии.

Он подчеркнул, что для этого важно продолжать поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

В то же время президент Румынии выразил уверенность, что европейцы будут участвовать в дальнейших обсуждениях и переговорах по завершению войны в Украине.