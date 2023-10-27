Більше простору: ТОП-5 найнадійніших компактвенів

З цілого ряду причин українські автомобілісти розкуштували клас компактвенів лише на третьому десятку років після відкриття кордонів для ввезення автомобілів. Сьогодні цих містких та зручних машин на наших шляхах все більше. І це здебільшого машини, привезені вживаними з Європи, адже у новому вигляді вони надто дорогі у порівнянні з хетчбеками С-класу, на платформах яких прийнято будувати компактвени.

З технічної точки зору компактвен – машина з однооб’ємним кузовом на шасі та агрегатах того чи іншого легкового побратима. Тобто стандартна платформа легковика накрита вагоноподібним кузовом, який перетворює на корисний “житловий” простір кожен сантиметр довжини машини.

Відповідно, в салоні зроблено все, щоб його можна було використовувати максимально ефективно – сидіння рухаються, складаються у різних конфігураціях та витягуються геть. Підлога часто рівна, рівень її над дорогою невеликий. Посадка людей на сидіннях висока, тобто більш зручна, в багатьох моделях є відкидні столики, а крісла зроблені окремими.

Дуже важливо, що водій відчуває компактвен не як бус, а як звичайне легкове авто, ним так само легко керувати у тісняві міських вулиць, для нього достатньо звичайного паркомісця або типового гаража. З точки зору утримання витрати не набагато більші, адже основні запчастини однакові з базовим хетчбеком.

VW Touran ІІ ( з 2015 року)

$11900 – 25000

Одна з найбільш рекомендованих моделей, в цілому надійна і довговічна машина, в її основі – VW Golf VII. Салон просторий, оздоблення якісне, тож слідів зношення може не бути навіть на машині з пробігом 300 тис. км. Задні крісла не можна демонтувати, натомість вони складаються врівень з підлогою; є також версія з третім рядом сидінь – теж складних. Спинка переднього теж лягає рівно, щоб возити щось вузьке і довге.

З усієї гами двигунів до українського споживача добираються здебільшого дизелі 1,6 та 2,0 л; і це добре, бо всі бензинові мотори – то неоднозначні малооб’ємні агрегати типу TSI, до кожного з яких слід дуже уважно придивлятся. Те саме і з автоматичними коробками передач, які є виключно преселективними типу DSG, що навіть після кількох модернізацій не відрізняються особливою довговічністю. Але механіка з дизелями теж доступна. На ходу Touran другого покоління добре керується, у тому числі і на швидкості; його підвіска взагалі одна з найкращих в класі.

Renault Scenic/Grand Scenic ІІІ (2009–2015 рр.)

$ 5900–14800

Завдяки ціні це найпоширеніший представник класу в Україні, побудований на шасі Megane третього покоління. Велику популярність здобула продовжена (за рахунок більшої на 65 см бази) 7-місна версія Grand Scenic. Третій ряд сидінь “Гранда” може ховатись у підлогу, а може бути відсутнім взагалі – в залежності від комплектації. Задні крісла рухаються назад-вперед в обох версіях, кут нахилу їхніх спинок теж регулюється. Всі три можна витягнути геть, а можна залишити два крайні і зсунути їх ближче до середини, щоб двом пасажирам було більше простору. Відносно рідкісним є “ліфтований” варіант під назвою Scenic XMOD – тим самим моноприводом, але з пластиковим обвісом, імітатором блокування “дифа”, збільшеним кліренсом та можливістю змінити налаштування систем безпеки під погані дорожні умови.

За керованістю машина трохи відстає від, скажімо, Touran`a, але все одно в ній більше легкового, ніж автобусного. Двигуні є як бензинові, так і дизельні, приблизно однакові за надійністю, причому “молодші” дизелі відрізняють економічністю. Автоматичні трансмісії можна обирати – є варіатор CVT, преселективний “робот” та класична АКП.

Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso II (2013–2022 рр.)

$ 9200–19500

Стилістично вишуканий компактвен має в основі шасі моделі С4. Цікаво, що продовжена (+17 см) 7-місна версія під назвою Grand C4 Picasso має повністю власний дизайн. За поведінкою на дорозі цей Citroen аж ніяк не спортсмен, але людям з гарячим темпераментом він і не адресований. Нерівності на шляху він теж не полюбляє, що власне характерно для багатьох моделей бренду, проте на рівному асфальті хід плавний.

Сидіння двох задніх рядів (третій є лише у версії Grand) можна складати та регулювати кожне окремо. Також складається спинка правого переднього сидіння, а бардачків у салоні як ні в кого багато, є навіть у підлозі. А через відсутність “бороди” на центральній консолі можна пересаджуватись в водійського місця на праве сидіння і навпаки. Двигун можна обрати бензиновий чи дизельний, трансмісії як механічні, так і “автомати”, серед яких є жадані для знавців японські гідромеханічні АКП і простенькі “роботи” з сумнівною репутацією.

Opel Zafira Tourer C (2011–2019 рр.)

$7500–14000

В основі останньої з ”Зафір” – компоненти Opel Astra J та Insignia. Компактвен Zafira Tourer має на рідкість тихий і добре устаткований салон, в якого свої особливості трансформації, зокрема, середнє крісло другого ряду “присідає” вниз і перетворюється на підлокітник для решти двох сидінь, які при тому зсуваються ближче одне до одного.

Природньо, що крісла другого і третього рядів можуть складатися повністью, утворюючи рівну підлогу. Вперед-назад сидіння другого ряду теж рухаються, та ще й спинки мають рулювання. На ходу машина може порадувати водія гарною керованістю, причому є окрема кнопка вибору режимів налаштувань двигуна та підвіски, в тому числі і Sport. Двигуни як дизельні, так і бензинові, серед яких “атмосферник” і мотор, з заводу налаштований на роботу на газі (LPG та CNG) – такі теж потрапляють до нас з Європи. Трансмісія в першу чергу механічна, але з одним дизелем і одним бензиновим мотором був доступний “автомат”.

Ford C-Max II/Grand C-Max (2010–2019 рр.)

$6800–16300

Компактвен від Ford використовує елементи шасі Focus. У версії Grand машина довша на 14 см, у нього три ряди сидінь та зсувні задні двері. І певно, Grand C-Max – єдиний у нашій добірці, хто має повноцінний, зручний для дорослих людей третій ряд сидінь. На додачу до типових для цього класу трансформацій у Grand C-Max’а є своя фішка: середнє крісло другого ряду ховається у подушку правого “сусіда”, так що по центру утворюється прохід на третій ряд та додатковий простір для пасажирів.

На ходу компактвен від Ford зберіг “гострі” драйверські налаштування базового Focus’а, хоче не всі мотори забезпечують азартне прискорення. Серед двигунів є трициліндрові малооб’ємні бензинові двигуці, яких у поважному віці варто побоюватись. Автоматична трансмісія Ford C-Max II – переселективні “фордівські” PowerShift, є й проста механічна коробка. В Україні сьогодні продаються привезені з Америки C-Max з гібридною силовою установкою – типу Plug-in, тобто такий, якого можна підзарядити від розетки і проїхати до півста кілометрів виключно на електротязі. Від звичайних бензинових аналогів C-Max PHEV дорожчий приблизно на $1000–1200.

Якщо коротко

Відібрані нами компактвени – не лише найкращі у технічному плані, а й найбільш зручні та практичні. Але при тому кожен у цій п’ятірці має свою характерну родзинку, до якої покупцеві слід придивитися і приміряти на себе.