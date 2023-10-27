Больше пространства: ТОП-5 самых надежных компактвэнов

По ряду причин украинские автомобилисты распробовали компактвэны как класс только на третьем десятке лет после открытия границ для ввоза автомобилей. Сегодня этих вместительных и удобных машин на наших дорогах все больше. И в основном это машины, привезенные подержанными из Европы, ведь в новом виде они слишком дороги по сравнению с хэтчбеками С-класса, на платформах которых принято строить компактвэны.

С технической точки зрения компактвэн – машина с однообъёмным кузовом на шасси и агрегатах того или иного легкового собрата. То есть стандартная платформа легковушки накрыта вагонообразным кузовом, который превращает в полезное жилое пространство каждый сантиметр длины машины.

Соответственно, в салоне сделано все, чтобы его можно было использовать максимально эффективно – сиденья двигаются, складываются в разных конфигурациях и вынимаются вовсе. Пол часто ровный, уровень его над дорогой невелик. Посадка людей на сиденьях высокая, то есть более удобная, во многих моделях есть откидные столики, а кресла сделаны отдельными.

Очень важно, что водитель воспринимает компактвэн не как бус, а как обычный легковой автомобиль, им так же легко управлять в тесноте городских улиц, для него достаточно обычного паркоместа или типового гаража. С точки зрения содержания расходы не намного больше, ведь основные запчасти одинаковы с базовым хэтчбеком.

VW Touran II (с 2015 года)

$11900 – 25000

Одна из наиболее рекомендованных моделей, в целом надежная и долговечная машина, в ее основе – VW Golf VII. Салон просторный, отделка качественная, следов износа может не быть даже на машине с пробегом 300 тыс. км. Задние кресла нельзя демонтировать, зато они складываются заподлицо с полом; есть также версия с третьим рядом сидений – тоже складных. Спинка переднего тоже укладывается ровно, чтобы возить что-нибудь узкое и длинное.

Из всей гаммы двигателей до украинского потребителя добираются в основном дизели 1,6 и 2,0 л; и это хорошо, потому что все бензиновые моторы – это неоднозначные малообъемные агрегаты типа TSI, к каждому из которых следует очень внимательно присматриваться. То же и с автоматическими коробками передач, исключительно преселективными типа DSG, которые даже после нескольких модернизаций не отличаются особой долговечностью. Но механика тоже доступна, в паре с дизелями. На ходу Touran второго поколения хорошо управляется, в том числе и на скорости, его подвеска вообще одна из лучших в классе.

Renault Scenic/Grand Scenic III (2009–2015 гг.),

$5900–14800

Благодаря цене это самый распространенный представитель класса в Украине, построенный на шасси Megane третьего поколения. Большую популярность приобрела удлиненная (за счет большей на 65 см базы) 7-местная версия Grand Scenic. Третий ряд сидений "Гранда" может прятаться в пол, а может отсутствовать вообще – в зависимости от комплектации. Задние кресла двигаются назад-вперед в обеих версиях, угол наклона их спинок тоже регулируется. Все три можно убрать прочь, а можно оставить два крайних и сдвинуть их поближе к середине, чтобы двум пассажирам было больше пространства. Относительно редок "лифтованный" вариант под названием Scenic XMOD – с тем же моноприводом, но с пластиковым обвесом, имитатором блокировки "дифа", увеличенным клиренсом и возможностью изменить настройки систем безопасности под плохие дорожные условия.

По управляемости машина немного отстает от, скажем, Touran`a, но все равно в ней больше легкового, чем автобусного. Двигатели есть как бензиновые, так и дизельные, примерно одинаковые по надежности, причем "младшие" дизели отличают экономичностью. Автоматические трансмиссии можно выбирать – есть вариатор CVT, преселективный робот и классическая АКП.

Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso II (2013–2022 гг.)

$9200–19500

Стилистически изысканный компактвэн имеет в основе шасси модели С4. Интересно, что его удлинённая (+17 см) 7-местная версия под названием Grand C4 Picasso имеет полностью свой дизайн. По поведению на дороге этот Citroen отнюдь не спортсмен, но людям с горячим темпераментом он и не адресован. Неровности на пути он тоже не любит, что собственно характерно для многих моделей бренда, однако на ровном асфальте ход плавный.

Сидения двух задних рядов (третий только в версии Grand) можно складывать и регулировать каждое отдельно. Также складывается спинка правого переднего сиденья, а бардачков в салоне как ни у кого много, есть даже в полу. А из-за отсутствия "бороды" на центральной консоли можно пересаживаться с водительского места на правое сиденье и наоборот. Двигатель можно выбрать бензиновый или дизельный, трансмиссии как механические, так и "автоматы", среди которых есть вожделенные для знатоков японские гидромеханические АКП и простенькие "роботы" с сомнительной репутацией.

Opel Zafira Tourer C (2011–2019 гг.)

$7500–14000

В основе последней из ”Зафир” – компоненты Opel Astra J и седана Insignia. Компактвэн Zafira Tourer имеет на редкость тихий и хорошо оборудованный салон, у которого свои особенности трансформации, в частности, среднее кресло второго ряда “приседает” вниз и превращается в подлокотник для остальных двух сидений, которые при этом сдвигаются ближе друг к другу.

Естественно, что кресла второго и третьего рядов могут складываться полностью, образуя ровный пол. Вперед-назад сиденья второго ряда тоже двигаются, да к тому же их спинки имеют регулировку. На ходу машина может порадовать водителя хорошей управляемостью, причем есть отдельная кнопка выбора режимов настроек двигателя и подвески, в том числе и Sport. Двигатели как дизельные, так и бензиновые, среди которых атмосферник и мотор, с завода настроенный под работу на газе (LPG и CNG) – такие тоже попадают к нам из Европы. Трансмиссия в первую очередь механическая, но с одним дизелем и одним бензиновым мотором был доступен "автомат".

Ford C-Max II/Grand C-Max (2010–2019 гг.)

$6800–16300

Компактвен от Ford использует элементы Focus. В версии Grand машина длиннее на 14 см, у нее три ряда сидений и сдвижные задние двери. И вероятно, Grand C-Max – единственный в нашей подборке, имеющий полноценный, удобный для взрослых людей третий ряд сидений. В дополнение к типичным для этого класса трансформациям у Grand C-Max'а есть своя фишка: среднее кресло второго ряда прячется в подушку правого соседа, так что по центру образуется проход на третий ряд и дополнительное пространство для пассажиров.

На ходу компактвэн от Ford сохранил "острые" драйверские настройки базового Focus'а, хотя не все моторы обеспечивают азартное ускорение. Среди двигателей есть трехцилиндровые малообъемные бензиновые моторчики, которых в почтенном возрасте стоит опасаться. Автоматическая трансмиссия Ford C-Max II – переселективные "фордовские" PowerShift, есть и простая механическая коробка. В Украине сегодня продаются привезенные из Америки C-Max с гибридной силовой установкой – типа Plug-in, то есть их можно подзарядить от розетки и проехать до полусотни километров исключительно на электротяге прежде чем запустится ДВС. Против обычных бензиновых аналогов C-Max PHEV дороже примерно на $1000–1200.

Если коротко

Отобранные нами компактвэны – не только лучшие в техническом плане, но и максимально удобные и практичные. Однако, при этом каждый в данной пятерке имеет свою характерную изюминку, к которой покупателю следует присмотреться и примерить на себя.