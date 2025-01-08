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Більше половини українців довіряють чинному президенту, - опитування

Середа 08 січня 2025 12:36
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Більше половини українців довіряють чинному президенту, - опитування Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Рівень довіри до чинного президента Володимира Зеленського становить 52%. Ще 9% респондентів відповіли, що не можуть визначитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

До початку повномасштабного вторгнення, за даними КМІС, рівень довіри становив 37%. Відтоді цей показник зріс майже вдвічі.

Згідно з даними опитування КМІС, чинний президент найімовірніше переможе на наступних президентських виборах, якщо прийме рішення брати в них участь.

Опитування проводилося з 2 по 17 грудня 2024 року, було опитано 2000 респондентів. У дослідженні брали участь дорослі (віком від 18 років і старше) громадяни України, які на момент опитування проживали на території України, що контролюється урядом України.

До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролюються владою України. Водночас опитували тимчасово переселених осіб. Опитування також не охоплювало громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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Володимир Зеленський
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