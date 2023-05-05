Більше половини танкерного флоту Венесуели потребує утилізації, або капремонту, - ЗМІ

Більше половини з 22 нафтових танкерів венесуельського флоту настільки зношені, що їх слід негайно вивести з експлуатації або відправити на капітальний ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з звітом венесуельської державної нафтової компанії PDVSA, роки відкладеного обслуговування призвели танкерний флот до огидного технічного стану, а ризик розливів нафти, затоплення, пожеж, зіткнень знаходиться на найвищому рівні.

Документи, датовані періодом з січня 2022 року до березня цього року, докладно описують стан танкерів компанії, витрати на фрахтування сторонніх суден та статус суднобудівних контрактів з компаніями в Аргентині та Ірані. Зношування флоту змусило PDVSA фрахтувати танкери для перевезення своєї нафти за кордоном.

У звіті рекомендується вивести з активної експлуатації п'ять танкерів, ще сім терміново необхідно відправити на верфі для капітального ремонту та встановлення транспондерів, вогнегасників та засобів зв'язку.

Згідно зі звітом, вік п'яти танкерів становить не менше 30 років, що перевищує термін служби, що рекомендується. Минулого року PDVSA орендувала 41 судно, виплачуючи власникам танкерів, які бажають працювати з Венесуелою, приблизно вдвічі більшу за ринкову ставку, незважаючи на санкції США, введені в 2019 році.