UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше половини поранених російських солдатів втратили руки і ноги

Фото: російських солдатів масово позбавляють ніг (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Понад половина учасників війни з Україною, які проходять медико-соціальну експертизу, мають ампутації; їх 80% - ампутації нижніх кінцівок.

Про це заявив заступник міністра праці та соціального захисту РФ Олексій Вовченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Визнано інвалідами з ампутацією кінцівок близько 54% від усіх огляданих. Це така яскрава проблема, це багато. У нас серед цивільних інвалідів такого відсотка з ампутацією немає", - сказав Вовченко.

За його словами, міністерство в щотижневому режимі моніторить терміни та рекомендації щодо всіх і щодо учасників війни з Україною.

Підтримка жителями Росії війни

За даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення до України.

За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

За даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість втрат серед особового складу російської армії з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року сягнула 290 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська Федерація