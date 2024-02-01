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Більше опадів в суботу по всій Україні: якої погоди очікувати в найближчі дні

Укрїна , Четвер 01 лютого 2024 14:18
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Більше опадів в суботу по всій Україні: якої погоди очікувати в найближчі дні Фото: погода в Україні 2 та 3 лютого буде з опадами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Погода найближчими днями в Україні істотно зміниться. Завтра очікується помірне потепління із сильним вітром, а в суботу в переважній частині регіонів країни спостерігатимуться опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Прогноз погоди на 2 лютого

"Температура повітря протягом дня становитиме +1+5 градусів у більшості областей", - зазначає синоптик.

Істотні опади малоймовірні. Очікується невеликий мокрий сніг в прикарпатських областях та на сході України.

Натомість в Україну прийде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві завтра також спостерігатиметься вітер із сильними поривами, проте без опадів. Очікуються прояснення.

Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3, +4 градусів.

Загальний прогноз погоди на 3 лютого

У суботу опадів в Україні, включно з Києвом, побільшає: очікується дощ та мокрий сніг із сильним вітром.

Якою буде погода в лютому

Середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. У південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градусів вище за норму, на решті території України - близько до норми.

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