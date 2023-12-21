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Більше, ніж планувалося. Німеччина виділила Україні 120 БМП Marder

Архівне фото: Німеччина виділила Україні 120 БМП Marder (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина виділила для України 120 бойових машин піхоти Marder. Частину з них було придбано у Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Німеччини.

"Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Будучи найбільшим європейським спонсором і другим за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, новітні системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки і транспортні засоби, бойові і бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси", - йдеться в заяві.

Поставки йдуть як зі складів Бундесверу, так і безпосередньо від промисловості. Крім того, в Німеччині пройшли навчання понад 10 тисяч українських військових.

У Міноборони зазначили, що Україні спочатку виділили 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів. Також зазначено, що 40 БМП були викуплені у Греції.

БМП Marder

Це німецька БМП, яка була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Загалом було збудовано близько 2 тисяч бойових машин.

На час використання БМП за параметрами захищеності перевершувала всіх конкурентів. З 2010 року на зміну Marder поступово приходить нова БМП Puma.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Берлін вже надав ЗСУ сучасні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а також бойові машини піхоти Marder.

Нещодавно Німеччина підтвердила, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Йдеться про суму у 8 млрд євро.

Також Німеччина оголосила про виділення пакета гуманітарної допомоги для України. Берлін передасть генератори, ковдри і не тільки.

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