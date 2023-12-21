Больше, чем планировалось. Германия выделила Украине 120 БМП Marder

"Германия поддерживает Украину в ее оборонной борьбе против России. Будучи крупнейшим европейским спонсором и вторым по величине в мире после США, наши материальные пожертвования включают, среди прочего, новейшие системы противовоздушной обороны, бронетанковые машины поддержки и транспортные средства, боевые и бронетранспортеры, артиллерийские системы и боеприпасы", - говорится в заявлении.

Поставки идут как со складов Бундесвера, так и непосредственно от промышленности. Кроме того, в Германии прошли обучение более 10 тысяч украинских военных.

В Минобороны отметили, что Украине изначально выделили 80 боевых машин пехоты Marder 1 A3. Еще 40 бронетранспортеров "Мардер" поступили из промышленных запасов. Также указано, что 40 БМП были выкуплены у Греции.

БМП Marder

Это немецкая БМП, которая была разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall по заказу ВС ФРГ. Первый прототип был собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года. Всего было построено около 2 тысяч боевых машин.

На время использования БМП по параметрам защищенности превосходила всех конкурентов. С 2010 года на смену Marder постепенно приходит новая БМП Puma.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения. Берлин уже предоставил ВСУ современные зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder.

Не так давно Германия подтвердила, что в 2024 году удвоит военную помощь Украине. Речь идет о сумме в 8 млрд евро.

Германия также объявила о выделении пакета гуманитарной помощи для Украины. Берлин передаст генераторы, одеяла и не только.