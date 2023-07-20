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Більше, ніж планували. Британія перевиконала план передачі Україні снарядів

Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що Велика Британія "надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги", оскільки Збройні сили України захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників.

"Хоча в деяких областях ми поставили менше, ніж очікувалося... ми перевиконали плани в таких критично важливих галузях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку", - підкреслив міністр.

Допомога Британії Україні

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.

Декілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

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