RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше, чем планировали. Британия перевыполнила план по передаче Украине снарядов

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания передала Украине на 184 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что Великобритания "предоставила значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи", поскольку Вооруженные силы Украины защищают свою территорию и стремятся изгнать российских захватчиков.

"Хотя в некоторых областях мы поставили меньше, чем ожидалось... мы перевыполнили планы в таких критически важных областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя. Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально", - подчеркнул министр.

Помощь Британии Украине

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали предоставлять Киеву военную помощь.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияПомощь УкраинеВойна России против Украины