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Більше, ніж Молдова. Скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення

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Україна, Середа 09 серпня 2023 10:19
Більше, ніж Молдова. Скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення Фото: з 24 лютого 2022 року ЗСУ вдалося звільнити територію більше, ніж територія Молдови (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З лютого 2022 року, коли Росія вдерлася на територію України, військові вже звільнили понад 40 тисяч кв. км. Це більше, ніж територія Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Число дня. Понад 40 тисяч квадратних кілометрів України Сили оборони звільнили з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

В "СтратКомі" зазначають, що Це більше, ніж територія Молдови та трохи менше, ніж два Ізраїля.

"І близько 15 таких міст, як Москва", - додали військові.

Контрнаступ ЗСУ

Українські сили оборони вже майже два місяці ведуть контрнаступ на кількох напрямках, звільняючи територію України від окупантів, які вторглися 24 лютого 2022 року.

Наразі вже вдалося звільнити до 10 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також просунутися на тих територіях, які були захоплені РФ ще у 2014 році. Зокрема, одним із останніх звільнених пунктів стало село Старомайорське Донецької області.

Для довідки

  • Площа Молдови - 33 846 км²;
  • Площа Ізраїлю - 20 770 км²;
  • Площа Москви - 2561,5 км².

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