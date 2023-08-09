Больше, чем Молдова. Сколько территории освободили ВСУ с начала вторжения

С февраля 2022 года, когда Россия ворвалась на территорию Украины, военные уже освободили более 40 тысяч кв. км. Это больше, чем территория Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ .

"Число дня. Более 40 тысяч квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В "СтратКоме" отмечают, что это больше, чем территория Молдовы и чуть меньше, чем два Израиля.

"И около 15 таких городов, как Москва", - добавили военные.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны уже почти два месяца ведут контрнаступление на нескольких направлениях, освобождая территорию Украины от оккупантов, которые вторглись 24 февраля 2022 года.

На данный момент уже удалось освободить до 10 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинуться на тех территориях, которые были захвачены РФ еще в 2014 года. В частности, одним из последних освобожденным пунктов стало село Старомайорское Донецкой области.

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