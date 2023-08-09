ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Больше, чем Молдова. Сколько территории освободили ВСУ с начала вторжения

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Среда 09 августа 2023 10:19
Больше, чем Молдова. Сколько территории освободили ВСУ с начала вторжения Фото: с 24 февраля 2022 года ВСУ удалось освободить территорию больше, чем территория Молдовы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С февраля 2022 года, когда Россия ворвалась на территорию Украины, военные уже освободили более 40 тысяч кв. км. Это больше, чем территория Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Число дня. Более 40 тысяч квадратных километров Украины Силы обороны освободили с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В "СтратКоме" отмечают, что это больше, чем территория Молдовы и чуть меньше, чем два Израиля.

"И около 15 таких городов, как Москва", - добавили военные.

Контрнаступление ВСУ

Украинские силы обороны уже почти два месяца ведут контрнаступление на нескольких направлениях, освобождая территорию Украины от оккупантов, которые вторглись 24 февраля 2022 года.

На данный момент уже удалось освободить до 10 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинуться на тех территориях, которые были захвачены РФ еще в 2014 года. В частности, одним из последних освобожденным пунктов стало село Старомайорское Донецкой области.

Для справки

  • Площадь Молдовы - 33 846 км²;
  • Площадь Израиля - 20 770 км²;
  • Площадь Москвы - 2561,5 км².

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины