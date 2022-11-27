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Більше, ніж анонсував Шольц. Ігнат назвав очікування України щодо постачання ППО IRIS-T

Фото: Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна розраховує на подальшу співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем ППО IRIS-T після того, як наші захисники отримають три установки, обіцяні канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо вже і канцлер про це говорить (про постачання IRIS-T - ред.), то є певні сигнали, що воно буде. І не тільки три установки. Ми очікуємо і на подальшу поглиблену співпрацю, щоб батареї, які будуть як окремі підрозділи існувати, щоб ними наситити ті загрозливі та стратегічні напрями", - підкреслив Ігнат.

Зазначимо, станом на 27 листопада Україні передали одну систему IRIS-T.Її розмістили на південному напрямку.

Нагадаємо, ще 24 жовтня Шольц обіцяв, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T найближчим часом.

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