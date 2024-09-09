Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на войне против Украины 1150 военных, 26 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

Напомним, согласно последним геолокационным кадрам, россияне продвинулись в районе Часова Яра и Торецка. При этом в других направлениях продвижения нет, сообщает Институт изучения войны.

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