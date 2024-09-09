Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на войне против Украины 1150 военных, 26 артиллерийских систем и 44 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 626410 (+1150) человек ликвидировано;
- танков – 8639 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 16906 (+9) ед.;
- артиллерийских систем – 17830 (+26) ед.;
- РСЗО – 1180.;
- средства ПВО – 942 ед.;
- самолетов – 368 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33) ед.;
- крылатых ракет – 2588 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 24262 (+44) ед;
- специальной техники – 3049 (+2) ед.
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Напомним, согласно последним геолокационным кадрам, россияне продвинулись в районе Часова Яра и Торецка. При этом в других направлениях продвижения нет, сообщает Институт изучения войны.
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