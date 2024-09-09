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Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов

Понедельник 09 сентября 2024 07:36
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Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли на войне против Украины 1150 военных, 26 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 626410 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков – 8639 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин – 16906 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем – 17830 (+26) ед.;
  • РСЗО – 1180.;
  • средства ПВО – 942 ед.;
  • самолетов – 368 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33) ед.;
  • крылатых ракет – 2588 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24262 (+44) ед;
  • специальной техники – 3049 (+2) ед.

Более 1100 военных и 26 артсистем: Генштаб обнародовал суточные потери оккупантов

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Напомним, согласно последним геолокационным кадрам, россияне продвинулись в районе Часова Яра и Торецка. При этом в других направлениях продвижения нет, сообщает Институт изучения войны.

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