UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше ніяких секретів немає. Зеленський розповів чого Україні не вистачає для перемоги

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Держави, які допомагають Україні, можуть абсолютно публічно підтримувати постачання необхідних озброєнь для ЗСУ. Наразі країна потребує додаткових артилерійських установок та нових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Що можна зробити? Це публічно говорити про те, чого нам не вистачає і держави, які нам допомагають можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії, всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву", - йдеться у заяві.

За словами президента, артилерія, амуніція та снаряди у великій кількості є пріоритетом номер один для ЗСУ. Це потрібно, аби зупинити РФ, не стріляти по території Росії, а для того, аби викинути їх з території України.

"Дефіцит з літаками, (потрібно - ред.) почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі, сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти в відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", - сказав Зеленський.

Президент відзначив початок роботи танкової коаліції. За його словами, Україна отримає танкову армію, українські військові вже навчаються і це все скоро буде, проте є відповідний дефіцит. Зеленський додав, що ось ці дірки, постійні дефіцити і треба закривати. Саме це допоможе Україні, а головне, вірити у перемогу так само сильно, як це роблять її громадяни.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило захист українських об'єктів інфраструктури від ударів ворога.

Польща планує передати Україні залишок обіцяних танків Leopard 2 протягом кількох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЗбройні сили УкраїниЛатвіяВійна в Україні