Більше місць у потягах: УЗ додала декілька вагонів на популярні напрямки

Компанія "Укрзалізниця" намагається збільшити кількість пасажирських місць на популярні маршрути. Було додано вагони до потягів у західному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Знаходимо можливості збільшити кількість вагонів сполученнями Ковель - Рахів та Чернігів - Рахів", - сказано у повідомленні.
За маршрутом Ковель - Рахів додано два вагони на маршрут:
Додаємо два вагони на маршрут:
"Актуальний розклад доступний на сайті та застосунку Укрзалізниці. Квитки на маршрут Ковель - Рахів вже в продажу, квитки на маршрут Рахів - Чернігів будуть доступні за 10 діб до відправлення поїзда", - розповіли в "УЗ".
Останнім часом українці почали скаржитись на проблеми з недостатньою кількістю квитків на потяги на популярні напрямки. В "Укрзалізниці" пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.
Сьогодні ж у компанії повідомили, що посилять контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди:
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