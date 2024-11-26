Більше гучності чи більше якості: як вдосконалити аудіосистему в авто

Колись інсталяційні майстерні, які могли організувати в салоні авто мало не ідеальну звукову сцену, працювали мало не на кожному кроці. Сьогодні ситуація інша, але це не значить, що у вашій машині має лунати музика з шепелявими високими частотам та з рипінням на "низах". Тож як вдосконалити звук в своєму авто?
Про кілька кроків з вдосконалення звучання аудіосистеми в авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Focal, PIT і видання "Звук і Тюнінг".
Для початку скажемо про те, що гарний звук стосовно салону автомобіля не означає високу гучність. Будемо виходити з того, що і рідна система має достатньо потужності, щоб заглушити природні шуми під час руху авто. А от щодо якості звучання, то добре підготовані автомеломани мають на увазі такі вимоги:
В ідеальному випадку треба підбирати кожен компонент аудіосистеми – аж до використання звукового процесора, фірмових дротів з червоної міді і контактів з позолотою. Проте коли ми говоримо про вдосконалення початкового рівня, досить буде попрацювати з основними елементами системи.
Перше, з чого слід почати боротьбу за звук високої якості в салоні свого авто – це знайомство з звучанням готових аудіосистем високого класу. Принципово важливо послухати професійно виконані системи, причому саме декілька – різного рівня складності. Знайти такі машини можна в одній з інсталяційних майстерень, які мають авторитет у світі автозвуку.
Причому радимо прослухати музику у кількох стилях, зокрема й у тому, який ви найчастіше вмикаєте у своїх поїздках. Чому ще важливо влаштувати собі прослуховування саме при інсталяційній майстерні – тут вам відразу назвуть суму, в яку вам обійдеться система кожного з рівнів. І відповідно, ви зможете обрати прийнятний для себе варіант.
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