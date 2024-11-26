Больше громкости или большего качества: как усовершенствовать аудиосистему в авто

Когда инсталляционные мастерские, которые могли организовать в салоне авто чуть ли не идеальную звуковую сцену, работали чуть ли не на каждом шагу. Сегодня ситуация другая, но это не значит, что в вашей машине должна звучать музыка с шепелявыми высокими частотами и скрипом на "низах". Как усовершенствовать звук в своем авто?
О нескольких шагах по усовершенствованию звучания аудиосистемы в авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Focal, PIT и издание "Звук и Тюнинг".
Для начала скажем о том, что хороший звук по отношению к салону автомобиля не означает высокой громкости. Будем исходить из того, что и у родной системы достаточно мощности, чтобы заглушить естественные шумы во время движения авто. А вот относительно качества звучания, то хорошо подготовленные автомеломаны подразумевают следующие требования:
В идеальном случае нужно подбирать каждый компонент аудиосистемы – вплоть до использования звукового процессора, фирменных проводов из красной меди и контактов с позолотой. Однако когда мы говорим об усовершенствовании начального уровня, достаточно будет поработать с основными элементами системы.
Первое, с чего следует начать борьбу за звук высокого качества в салоне своего авто – знакомство со звучанием готовых аудиосистем высокого класса. Принципиально важно послушать профессионально исполненные системы, причем именно несколько – разного уровня сложности. Найти такие машины можно в одной из инсталляционных мастерских, имеющих авторитет в мире автозвука.
Причем советуем прослушать музыку в нескольких стилях, в том числе и в том, какой вы чаще всего включаете в своих поездках. Почему еще важно устроить прослушивание именно при установочной мастерской – здесь вам сразу назовут сумму, в которую вам обойдется система каждого из уровней. И соответственно, вы можете выбрать подходящий для себя вариант.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как отличить кроссовер от внедорожника.