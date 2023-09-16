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Більше дронів - більше атак. Федоров анонсував нові удари по російських кораблях

Субота 16 вересня 2023 13:12
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Більше дронів - більше атак. Федоров анонсував нові удари по російських кораблях Фото: Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Сергій Пишкін

Україна до кінця року збільшить виробництво дронів у близько 140 разів. Кількість ударів по російських кораблях збільшиться.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", - заявив Федоров.

Як відзначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів.

За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.

"Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються", - відзначив Федоров.

Атаки на російський флот

Останнім часом кількість атак на флот російських терористів значно побільшала. Зокрема, можна відзначити:

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