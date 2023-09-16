Більше дронів - більше атак. Федоров анонсував нові удари по російських кораблях
Україна до кінця року збільшить виробництво дронів у близько 140 разів. Кількість ударів по російських кораблях збільшиться.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Буде більше безпілотників, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", - заявив Федоров.
Як відзначив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації, у порівнянні з минулим роком, вже до кінця 2023 року виробництво безпілотників в Україні зросте приблизно в 120-140 разів.
За словами Федорова, сьогодні тестуються системи штучного інтелекту, які допоможуть знаходити цілі за кілька кілометрів й наводити на них БпЛА навіть у разі застосування радіоелектронної боротьби.
"Наразі це все на стадії тестування, але деякі безпілотники, які ми купуємо, використовують штучний інтелект для розпізнавання цілей. У лісі він може виявити ціль і розпізнати, чи це людина, чи танк, чи певний транспортний засіб. Ці технології активно використовуються", - відзначив Федоров.
Атаки на російський флот
Останнім часом кількість атак на флот російських терористів значно побільшала. Зокрема, можна відзначити:
- ураження російського великого десантного корабля "Мінськ" й підводного човна "Ростов-на-Дону" під час нічної атаки на Севастополь.
- підбиття російського ракетного корабля "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby);
- удар по двох патрульних кораблях РФ типу "Василь Биков".
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