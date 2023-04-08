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Більше, ніж повідомляли. Зеленський розкрив деталі щодо поставок Польщею БТР Rosomak

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає від Польщі 200 бронетранспортерів Rosomak. 100 з них надійдуть до ЗСУ вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Польща виконала все задеклароване по танках, вони в Україні, зокрема, Leopard", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що є нові домовленості щодо БМП, більше сотні машин має отримати Україна.

"Щодо бронетранспортерів Rosomak, 200 машин (ми отримаємо - ред.), зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГи", - додав Зеленський.

Бронетранспортери Rosomak - флагман Збройних сил Польщі. Колісний БТР випускається в багатьох модифікаціях і послідовно модифікується в Польщі на базі ліцензійної базової версії автомобіля AMV XC-360P, розробленого фінською компанією Patria.

Rosomak перебувають на озброєнні Збройних сил Польщі. У базовій версії вони озброєнні 30-мм гарматою в турелі Hitfist.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak. Профінансують передачу цих БТР країни ЄС і США.

Також РБК-Україна розповідало, що відомо про ці БТР Rosomak.

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