Більше балістики та "Шахедів": Ігнат розповів про російську тактику обстрілів енергетики

У 2025 році росіяни почали більше бити по енергетиці України ракетами різних типів. Крім того, ворог почав застосовувати значно більше безпілотників.

Він зазначив, що минулого року значно зріс коефіцієнт застосування балістичних ракет порівняно з 2024 роком - це зумовлено тим, що балістику може збивати лише система ППО Patriot. Ігнат також розповів про відмінності нинішніх атак від ворожих обстрілів в опалювальний сезон 2022-23 року.

"Тоді вони більше били крилатими ракетами "Калібр", Х-101, Х-555, Х-55СМ, Іскандер-К. Це все крилаті ракети, які мають відносно велику дальність польоту. Якщо у Іскандер-К - це орієнтовно 600 кілометрів, то для Х-101 та "Калібр" - це вже тисячі кілометрів", - сказав він.

Безпілотників значно побільшало

Крім того, теперішні атаки завдаються із застосування значно більшої кількості ударних безпілотників.

"Ми бачимо щоночі понад 100 "Шахедів", "Італмасів", "Гербер", дронів інших типів, які летять вглиб країни. Крім цього, він застосовує "Молнії" та "Ланцети" по прифронтових районах. А при масованих ударах ця цифра сягає 500 і більше", - зауважив Ігнат.

За його словами, це впливає на можливість відбивати такі удари, особливо коли вони завдаються по якомусь одному регіону. В такому випадку Україні доводиться застосовувати для відбиття все: зенітні ракетні комплекси, авіацію, РЕБ, МВГ та дрони-перехоплювачі.

Як змінилися ворожі атаки

Ігнат розповів, що у минулі роки було більше ракет в комбінованих ударах, з минулого року стало більше балістики, а зараз - значно більше дронів.

"Якщо говорити на прикладі Києва - то росіяни атакують його з різних напрямків. З півдня, як правило, можуть летіти крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря, зі сходу - Х-101 зі стратавіації, а з півночі б'ють балістичними ракетами - з Брянської, Курської, Бєлгородської областей. Плюс - БПЛА", - розповів він.

Ігнат наголосив, що різниця між минулорічними та нинішніми атаками полягає в тому, що зараз РФ одночасно та великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон.