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Більше 90% компаній в Україні запланували зростання зарплат: на скільки підвищать

Фото: Зарплати в Україні зростуть у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість 93% опитаних компаній підтвердили, що у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).

За даними опитування, 29% HR спеціалістів повідомили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 - 15%

Крім того:

  • 12% відмітили, що заплати зростуть на 5 -10%,
  • 10% сказали, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 15-20%,
  • 2% респондентів написали, що у компанії підвищать зарплати на 20%.

Щодо зарплат у 2023 році, то 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15-20%, ще 8% - більше ніж на 20%, а 8% - менше ніж на 10%

В дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал).

Більше 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що зростання реальної (з урахуванням інфляції) зарплати у 2024 році становитиме 6,0%. Номінальна зарплата зросте на 20,6%.

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