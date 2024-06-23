Более 8 тысяч оккупантов и почти 200 дронов. Потери РФ за неделю
Россия потеряла за неделю, с 16 по 23 июня, в войне в Украине 8050 оккупантов. Также ВСУ удалось сбить почти 200 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 16-23.06 ориентировочно составили:
- личного состава 8050 человек ликвидировано,
- танков - 63 ед,
- боевых бронированных машин - 129 ед,
- артиллерийских систем - 282 ед,
- РСЗО - 4 ед,
- средств ПВО - 10 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 196,
- крылатых ракет – 25,
- автомобильной техники и автоцистерн - 281 ед,
- специальной техники - 52.
Потери РФ в Украине
Потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня составили 1270 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.
Добавим, что за неделю, с 10 по 16 июня, Россия потеряла в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.
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