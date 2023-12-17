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Більше 60 мігрантів потонули під час корабельної аварії біля берегів Лівії

Неділя 17 грудня 2023 08:29
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Більше 60 мігрантів потонули під час корабельної аварії біля берегів Лівії Фото: більше 60 мігрантів потонули під час корабельної аварії біля берегів Лівії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Близько 61 мігранта, серед яких жінки та діти, потонули внаслідок корабельної аварії біля берегів Лівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє представництво Міжнародної організації з міграції ООН, судно вийшло з прибережного міста Зувара, яке розташоване за 60 км від кордону з Тунісом.

На борту перебували близько 86 людей.

"Центральне Середземномор'я продовжує залишатися одним з найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі", - зазначає агентство ООН.

Трагедії з мігрантами

Лівія є ключовим транзитним пунктом на центральному середземноморському маршруті. Десятки тисяч людей щороку намагаються перетнути лівійський кордон, а трагедії на морі не є рідкістю. Більшість тікає від конфлікту в пошуках кращого життя.

Згідно з даними агентства ООН у справах біженців, лише цього року в Центральному Середземномор'ї загинули або зникли безвісти понад 2 500 осіб. Зокрема "цифри в інших частинах світу, ймовірно, будуть дуже високими".

Наприклад, на початку поточного року, біля берегів південної Італії затонув човен з нелегальними мігрантами, внаслідок чого загинули щонайменше 63 людей. Серед них були 12 дітей.

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